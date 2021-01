UPDATE 2-Liga MX Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (0) 0 Yellow card: Salas 39, Araújo 58 Subs used: Álvarez 65 (Araújo), Escoto 78 (Ormeño), Gustavo Ferrareis 84 (Perg) Tijuana (1) 1 Scorers: F. Martínez 14pen Yellow card: Guzmán 18, Sansores 25, Manotas 73 Subs used: Rivera 46 (Sansores), Tercero 46 (Guzmán), Castillo 60 (Martínez), Ruiz 65 (Barbona), Gómez 92 (Sornoza) Referee: Adonai Escobedo González ................................................................. Mazatlán (0) 0 Yellow card: Reyes 67, Meraz 92 Subs used: Sandoval 44 (Millar), Giovanni Augusto 63 (Pérez), Meraz 82 (Reyes), Vidrio 82 (Jiménez) Santos Laguna (0) 0 Yellow card: Gorriarán 22 Subs used: Jeraldino 57 (Ocejo), Aguirre 57 (Isijara), Orrantía 75 (Díaz) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Saturday, January 23 fixtures (CST/GMT) Atlas v Tigres UANL (1900/0100) Sunday, January 24 fixtures (CST/GMT) Toluca v Necaxa (1200/1800) Querétaro v Pumas UNAM (1900/0100) Monday, January 25 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Cruz Azul (2100/0300)