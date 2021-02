UPDATE 2-Liga MX Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (2) 4 Scorers: S. Ormeño 5, A. Tabó 43, S. Ormeño 51pen, S. Ormeño 70 Yellow card: Gularte 39 Subs used: De Buen 71 (Gularte), Álvarez 71 (Tabó), Araújo 72 (Fernández), Herrera 78 (Ormeño), Aboagye 78 (Aguilar) Juárez (0) 0 Yellow card: Santos 8, López 77 Subs used: Del Valle 46 (Esquivel), Castillo 63 (Santos), Pavez 72 (Acosta), Armoa 72 (García), Iniestra 83 (Fabián) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. Tijuana (1) 2 Scorers: M. Manotas 6, F. Castillo 90+5 Red card: Sansores 82 Yellow card: Angulo 20, Velázquez 56, Pavez 66, Guzmán 68 Subs used: Sansores 71 (Manotas), Cortizo 71 (Martínez), Castillo 78 (Sornoza), Gómez 78 (Loroña), Ruiz 86 (Barbona) León (0) 0 Yellow card: Colombatto 85, Moreno 92 Subs used: Moreno 62 (Rodríguez), Navarro 69 (Dávila), Gigliotti 77 (Campbell), Colombatto 77 (Rodríguez) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Mazatlán in play Atlético San Luis ................................................................. Saturday, February 13 fixtures (CST/GMT) Guadalajara v Necaxa (1900/0100) América v Querétaro (2100/0300) Sunday, February 14 fixtures (CST/GMT) Toluca v Pumas UNAM (1200/1800) Santos Laguna v Monterrey (1906/0106) Monday, February 15 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Atlas (2100/0300) Wednesday, February 17 fixtures (CST/GMT) Tigres UANL v Cruz Azul (2100/0300)