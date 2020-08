UPDATE 2-Liga MX Top Scorers

Aug 24 (OPTA) - Top Scorers in the Liga MX on Monday 1 A. Gignac (Tigres UANL) 6 2 A. Canelo (Deportivo Toluca) 5 J. Dinenno (Pumas UNAM) J. Rodríguez (Cruz Azul) 3 F. Gorriarán (Santos Laguna) 3 N. Ibáñez (Atlético San Luis) S. Ormeño (Puebla) N. Sánchez (Monterrey) F. Viñas (Club América) 4 B. Angulo (Tijuana) 2 F. Aristeguieta (Mazatlán) G. Berterame (Atlético San Luis) Unai Bilbao (Club Necaxa) F. Córdova (Club América) M. Estrada (Deportivo Toluca) R. Funes Mori (Monterrey) S. Giménez (Cruz Azul) C. González (Pumas UNAM) O. Islas (Querétaro) V. Malcorra (Atlas de Guadalajara) H. Martín (Club América) L. Passerini (Club Necaxa) M. Quiroga (Atlético San Luis) H. Silveira (Querétaro) V. Sosa (Pachuca) E. Vargas (Tigres UANL)