UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Khazri 31, Hamouma 51, Aouchiche 72 Subs used: Aouchiche 46 (Youssouf), Bouanga 60 (Benkhedim), Abi 71 (Khazri), Souici 86 (Gabriel Silva), Rivera 86 (Camara) Montpellier (1) 1 Scorers: S. Mavididi 14 Yellow card: Laborde 63, Dolly 68, Yun Il-Lok 91 Subs used: Yun Il-Lok 63 (Mollet), Chotard 69 (Dolly), Cozza 76 (Pedro Mendes), Ņkuletić 77 (Mavididi) Referee: Jérôme Miguelgorry ................................................................. Angers SCO in play Nice ................................................................. Dijon in play Lorient ................................................................. Nîmes in play Metz ................................................................. Reims (2) 2 Scorers: B. Kamara 22og, W. Faes 26 Subs used: Doumbia 66 (Cafaro), Toure 66 (Sierhuis), Kutesa 78 (Mbuku), Drammeh 87 (Dia) Strasbourg (1) 1 Scorers: L. Ajorque 30pen Yellow card: Diallo 3, Prcić 73 Subs used: Thomasson 58 (Carole), Zohi 76 (Sissoko), Waris 76 (Prcić) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Monaco (17:00) Bordeaux ................................................................. Lille (21:00) Olympique Lyonnais ................................................................. Friday, November 6 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Olympique Marseille (2100/2000)