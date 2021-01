UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Olympique Marseille (0) 1 Scorers: D. Benedetto 85 Yellow card: Rongier 61, Ćaleta-Car 68 Missed penalty: F. Thauvin 35 Subs used: Gueye 18 (Kamara), Cuisance 65 (Sanson), Germain 66 (Thauvin), Radonjić 66 (Payet), Khaoui 66 (Sakai) Nîmes (0) 2 Scorers: N. Eliasson 55, N. Eliasson 58 Yellow card: Cubas 20, Briançon 90 Subs used: Benrahou 84 (Eliasson), Aribi 94 (Koné) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Angers SCO (0) 0 Subs used: Bahoken 61 (Diony), Cabot 75 (Mathias Lage), Thioub 75 (Capelle), El Melali 86 (Amadou) PSG (0) 1 Scorers: L. Kurzawa 70 Yellow card: Verratti 89, Neymar 93 Subs used: Icardi 69 (Kean), Pablo Sarabia 80 (Mbappé), Ander Herrera 80 (Á. Di María), Kimpembe 86 (Kurzawa) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (CET/GMT) Brest v Rennes (1300/1200) Lorient v Dijon (1500/1400)-postponed Nantes v Lens (1500/1400) Nice v Bordeaux (1500/1400) Strasbourg v Saint-Étienne (1500/1400) Lille v Reims (1700/1600) Olympique Lyonnais v Metz (2100/2000) Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Lens (2100/2000)