Oct 24 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Lorient (0) 0 Yellow card: Boisgard 20, Mendes 54, Gravillon 74 Subs used: Laurienté 63 (Moffi), Grbić 72 (Boisgard), Delaplace 82 (Mendes), Diarra 82 (Hamel), Monconduit 83 (Abergel) Olympique Marseille (0) 1 Scorers: L. Balerdi 54 Yellow card: Benedetto 37, Álvaro González 56, Rongier 73 Subs used: Sanson 71 (Gueye), Radonjić 82 (Thauvin), Aké 89 (Benedetto), Ćaleta-Car 89 (Cuisance) Referee: Benoît Bastien ................................................................. PSG (2) 4 Scorers: M. Kean 3, M. Kean 23, K. Mbappé 82, K. Mbappé 88 Subs used: Ander Herrera 59 (Draxler), Ruiz-Atil 73 (Marquinhos), Mbappé 73 (Kean), Fadiga 85 (Rafinha) Dijon (0) 0 Yellow card: Konaté 46, Panzo 69 Subs used: Diop 55 (Lautoa), Celina 70 (Konaté), Chafik 79 (Boey), Scheidler 79 (Mama Baldé) Referee: Johan Hamel ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CET/GMT) Lens v Nantes (1400/1200) Bordeaux v Nîmes (1600/1400) Brest v Strasbourg (1600/1400) Metz v Saint-Étienne (1600/1400) Montpellier v Reims (1600/1400) Nice v Lille (1800/1600) Olympique Lyonnais v Monaco (2200/2000)