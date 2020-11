UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Brest (4) 4 Scorers: F. Honorat 7, J. Duverne 23, I. Cardona 33, S. Mounié 38 Yellow card: Brassier 30 Subs used: Le Douaron 73 (Cardona), Battocchio 74 (Honorat), Charbonnier 79 (Mounié), Mananga Mbock 91 (Lasne), Magnetti 91 (Faivre) Saint-Étienne (1) 1 Scorers: M. Camara 31 Yellow card: Trauco 55 Subs used: Nordin 46 (Abi), Debuchy 46 (Sissoko), Trauco 46 (Gourna-Douath), Aouchiche 74 (Boudebouz), Rivera 78 (Bouanga) Referee: Thomas Léonard ................................................................. Olympique Marseille postponed Nice ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Nantes v Metz (1300/1200) Dijon v Lens (1500/1400) Montpellier v Strasbourg (1500/1400) Reims v Nîmes (1500/1400) Angers SCO v Olympique Lyonnais (1700/1600) Lille v Lorient (2100/2000) Wednesday, November 25 fixtures (CET/GMT) Lens v Nantes (1900/1800)