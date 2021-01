UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Lens (0) 0 Yellow card: Cahuzac 61, Steven Fortès 68 Subs used: Muinga 59 (Kakuta), Fofana 59 (Doucouré), Banza 59 (Sotoca), Clauss 61 (Gradit), Mauricio 74 (Michelin) Nice (0) 1 Scorers: Y. Atal 49 Yellow card: Boudaoui 90 Subs used: Lotomba 51 (Atal), Maolida 76 (Dolberg), Ndoye 86 (Gouiri) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Monaco (0) 3 Scorers: G. Maripán 47, A. Tchouaméni 75, S. Jovetić 90+1 Yellow card: Diatta 81, Golovin 89, Fofana 93 Subs used: Golovin 46 (Aguilar), Diatta 68 (Diop), Jovetić 78 (Ben Yedder), Pellegri 91 (Volland) Olympique Marseille (1) 1 Scorers: N. Radonjić 12 Yellow card: Balerdi 21, Sakai 49, Álvaro González 76, Khaoui 82, Gueye 90 Subs used: Milik 59 (Benedetto), Germain 67 (Thauvin), Payet 68 (Radonjić), Khaoui 76 (Cuisance) Referee: François Letexier ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Angers SCO (1300/1200) Dijon v Strasbourg (1500/1400) Metz v Nantes (1500/1400) Nîmes v Lorient (1500/1400)-postponed Reims v Brest (1500/1400) Rennes v Lille (1700/1600) Saint-Étienne v Olympique Lyonnais (2100/2000)