UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Oct 31 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Rennes (0) 2 Scorers: D. Da Silva 66, N. Aguerd 70 Yellow card: Dalbert Henrique 32 Subs used: Hunou 67 (Del Castillo), Bourigeaud 67 (Lea Siliki), Gboho 67 (Doku), Grenier 83 (Terrier) Brest (0) 1 Scorers: F. Honorat 57 Yellow card: Honorat 64, Perraud 72, Charbonnier 92 Subs used: Le Douaron 75 (Cardona), Philippoteaux 83 (Mounié), Charbonnier 83 (Honorat), Battocchio 90 (Mananga Mbock) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Nantes (0) 0 Yellow card: Blas 32, Coco 67 Missed penalty: K. Bamba 70 Subs used: Bamba 25 (Simon), Augustin 73 (Coco), Touré 73 (Chirivella), Pereira de Sa 85 (Blas) PSG (0) 3 Scorers: Ander Herrera 47, K. Mbappé 65pen, Pablo Sarabia 88 Yellow card: Dagba 80 Subs used: Ruiz-Atil 46 (Kean), Marquinhos 66 (Gueye), Kehrer 66 (Danilo Pereira), Kurzawa 74 (Rafinha), Fadiga 74 (Mbappé) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Montpellier (1300/1200) Angers SCO v Nice (1500/1400) Dijon v Lorient (1500/1400) Nîmes v Metz (1500/1400) Reims v Strasbourg (1500/1400) Monaco v Bordeaux (1700/1600) Lille v Olympique Lyonnais (2100/2000)