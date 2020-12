Dec 5 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Rennes (0) 0 Yellow card: Nzonzi 87 Subs used: Doku 46 (Del Castillo), Niang 46 (Hunou), Camavinga 46 (Nyamsi), Maouassa 46 (Truffert), Gboho 70 (Lea Siliki) Lens (1) 2 Scorers: A. Muinga 28, I. Ganago 78 Yellow card: Gradit 20, Badé 42, Cahuzac 42 Subs used: Mauricio 71 (Kakuta), Ganago 72 (Muinga), Michelin 78 (Clauss) Referee: Johan Hamel ................................................................. Montpellier (1) 1 Scorers: S. Mavididi 41 Yellow card: Savanier 71 Subs used: Dolly 63 (Yun Il-Lok), Oyongo 74 (Mollet), Ņkuletić 74 (Mavididi) PSG (1) 3 Scorers: C. Dagba 33, M. Kean 77, K. Mbappé 90+1 Yellow card: Kurzawa 13, Kean 23, Dagba 42 Subs used: Paredes 64 (Ander Herrera), Danilo Pereira 64 (Bakker), Kehrer 64 (Dagba), Ruiz-Atil 78 (Gueye), Mbappé 78 (Kean) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (CET/GMT) Lille v Monaco (1300/1200) Angers SCO v Lorient (1500/1400) Bordeaux v Brest (1500/1400) Dijon v Saint-Étienne (1500/1400) Nantes v Strasbourg (1500/1400) Reims v Nice (1700/1600) Metz v Olympique Lyonnais (2100/2000)