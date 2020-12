UPDATE 2-Ligue 1 Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Olympique Lyonnais (1) 3 Scorers: K. Toko Ekambi 22, Bruno Guimarães 49, M. Dembélé 66 Yellow card: Cornet 62, Dembélé 82 Subs used: Dembélé 61 (Kadewere), Diomande 71 (Marcelo), Cherki 71 (Depay), De Sciglio 72 (Cornet), Caqueret 82 (Bruno Guimarães) Reims (0) 0 Red card: Moreto Cassamã 32 Yellow card: Toure 14 Subs used: Zeneli 55 (Doumbia), Mbuku 55 (Dia), Sierhuis 72 (Toure), Drammeh 72 (Cafaro) Referee: Jérôme Miguelgorry ................................................................. Lens in play Angers SCO ................................................................. Lorient in play Montpellier ................................................................. Metz (0) 0 Yellow card: Oukidja 32, Centonze 66 Subs used: Sarr 55 (Fofana), Yade 55 (Vágner), Ambrose 56 (Gueye), Maziz 73 (Angban), Leya 82 (Nguette) Brest (1) 2 Scorers: I. Cardona 12, I. Cardona 64 Yellow card: Cardona 54 Subs used: Le Douaron 81 (Cardona), Battocchio 81 (Honorat), Charbonnier 90 (Faivre) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Monaco in play Nîmes ................................................................. Nice (17:00) Dijon ................................................................. Saint-Étienne (21:00) Lille ................................................................. Friday, December 4 fixtures (CET/GMT) Nîmes v Olympique Marseille (2100/2000)