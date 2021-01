Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Olympique Lyonnais (1) 2 Scorers: K. Toko Ekambi 32, L. Dubois 90+2 Yellow card: Thiago Mendes 15 Subs used: Diomande 23 (Denayer), Cornet 63 (Toko Ekambi), Lucas Paquetá 63 (Caqueret), Aouar 72 (Bruno Guimarães), Slimani 72 (Kadewere) Bordeaux (0) 1 Scorers: S. Kalu 55 Yellow card: Benito 83, Bašić 83 Subs used: de Préville 76 (Kalu), Traore 82 (Hwang Ui-jo), Poundjé 83 (Oudin), Lacoux 92 (Ben Arfa) Referee: Clément Turpin ................................................................. Saturday, January 30 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Lens (1700/1600) Olympique Marseille v Rennes (2100/2000) Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Nice v Saint-Étienne (1300/1200) Angers SCO v Nîmes (1500/1400) Brest v Metz (1500/1400) Lorient v PSG (1500/1400) Strasbourg v Reims (1500/1400) Lille v Dijon (1700/1600) Nantes v Monaco (2100/2000) Wednesday, February 3 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Lille (1900/1800) Metz v Montpellier (1900/1800) Reims v Angers SCO (1900/1800) Rennes v Lorient (1900/1800) Strasbourg v Brest (1900/1800) Dijon v Olympique Lyonnais (2100/2000) Lens v Olympique Marseille (2100/2000) Monaco v Nice (2100/2000) PSG v Nîmes (2100/2000) Saint-Étienne v Nantes (2100/2000)