Sep 13 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Lille (0) 1 Scorers: Luiz Araujo 88 Yellow card: Pied 31, Bradarić 57, André 80, Çelik 84 Subs used: Luiz Araujo 73 (Ikoné), Çelik 83 (Pied), Weah 83 (David), Yazıcı 86 (André) Metz (0) 0 Yellow card: Maïga 20, Bronn 36, Pajot 43, Centonze 75 Subs used: Diallo 67 (Niane), Tchimbembé 92 (Nguette), Yade 92 (Angban), Gueye 92 (Fofana) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Angers SCO (15:00) Reims ................................................................. Dijon (15:00) Brest ................................................................. Lorient (15:00) Lens ................................................................. Nîmes (15:00) Rennes ................................................................. Monaco (17:00) Nantes ................................................................. PSG (21:00) Olympique Marseille ................................................................. Tuesday, September 15 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Olympique Lyonnais (2100/1900) Wednesday, September 16 fixtures (CET/GMT) PSG v Metz (2100/1900) Thursday, September 17 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Saint-Étienne (2100/1900) Friday, September 18 fixtures (CET/GMT) Olympique Lyonnais v Nîmes (2100/1900)