UPDATE 2-Ligue 1 Top Scorers

Sep 13 (OPTA) - Top Scorers in the Ligue 1 on Sunday 1 M. Depay (Lyon) 3 2 B. Badiashile (Monaco) 2 J. Bamba (Lille OSC Métropole) D. Ćaleta-Car (Marseille) D. Congré (Montpellier HSC) K. Dolberg (Nice) Z. Ferhat (Nîmes Olympique) A. Gouiri (Nice) A. Grbić (FC Lorient) S. Guirassy (Stade Rennais) R. Hamouma (AS Saint-Étienne) G. Kakuta (Racing Club de Lens) I. Ganago (Racing Club de Lens) G. Laborde (Montpellier HSC) Y. Wissa (FC Lorient) 3 N. Aguerd (Stade Rennais) 1 S. Bahoken (Angers) T. Bašić (Bordeaux) D. Bouanga (AS Saint-Étienne) B. Bourigeaud (Stade Rennais) M. Camara (AS Saint-Étienne) E. Camavinga (Stade Rennais) I. Cardona (Stade Brestois 29) M. Chahiri (Strasbourg) G. Charbonnier (Stade Brestois 29) A. Cubas (Nîmes Olympique) Dante (Nice) D. Da Silva (Stade Rennais) Luiz Araujo (Lille OSC Métropole) K. Denkey (Nîmes Olympique) B. Dia (Reims) A. Disasi (Monaco) R. Faivre (Stade Brestois 29) Andrei Girotto (Nantes) P. Hamel (FC Lorient) M. Koné (Nîmes Olympique) I. Louza (Nantes) J. Maja (Bordeaux) F. Medina (Racing Club de Lens) B. Meling (Nîmes Olympique) R. Perraud (Stade Brestois 29) R. Philippoteaux (Nîmes Olympique) A. Scheidler (DijonO) F. Thauvin (Marseille) E. Toure (Reims) Ismaël Traoré (Angers)