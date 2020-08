UPDATE 2-MLB Blue Jays vs Phillies Box Score

Blue Jays 3, Phillies 2 Phillies ab r h rbi bb so avg McCutchen DH 4 0 2 1 0 2 .227 Hoskins 1B 2 0 0 0 1 2 .200 Harper RF 3 1 1 1 0 0 .348 Realmuto C 3 0 0 0 0 1 .264 Segura 2B 3 0 1 0 0 1 .228 Gregorius SS 2 0 1 0 0 0 .304 Gosselin LF 3 0 0 0 0 0 .371 Bohm 3B 3 0 0 0 0 3 .261 Quinn CF 3 1 1 0 0 2 .267 Totals 26 2 6 2 1 11 - Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio CF-2B 3 0 2 1 1 0 .250 Grichuk DH 4 0 0 0 0 0 .324 Shaw 3B 3 0 1 0 1 1 .255 Hernandez RF-CF 4 1 1 0 0 3 .276 Guerrero Jr. 1B 4 1 2 0 0 0 .235 Panik 2B 1 0 1 0 1 0 .194 Gurriel Jr. PH-LF 2 0 1 1 0 0 .256 McKinney LF-RF 3 1 2 0 0 0 .667 McGuire C 2 0 1 0 0 1 .130 Espinal SS 1 0 0 1 0 1 .250 Tellez PH 1 0 0 0 0 0 .214 Drury SS 0 0 0 0 0 0 .152 Totals 28 3 11 3 3 6 - Phillies 1 0 1 0 0 0 0 -- 2 6 1 Blue Jays 0 0 0 1 0 1 1 -- 3 11 1 Phillies ip h r er bb so np era Howard 3.2 5 1 1 2 5 67 6.17 Parker 1.0 1 0 0 1 1 23 0.00 Alvarez 0.1 0 0 0 0 0 2 1.42 Hunter, BS (0) 1.0 2 1 1 0 0 16 5.63 Guerra, L (1-3) 0.1 3 1 0 0 0 15 9.45 Blue Jays ip h r er bb so np era Anderson 3.2 4 2 1 1 3 78 2.79 Merryweather 1.1 1 0 0 0 3 22 0.00 Font 1.0 1 0 0 0 2 19 9.00 Romano, W (2-1) 1.0 0 0 0 0 3 18 0.75