Philadelphia 7, Washington 2 Philadelphia ab r h rbi bb so avg McCutchen LF 3 0 0 0 0 2 .000 Garlick LF-PH 1 0 0 0 0 0 .217 Quinn CF 1 1 0 1 0 1 .250 Williams CF 1 0 0 0 0 0 .083 Harper RF 3 1 1 3 0 1 .474 Martini RF 1 0 0 0 0 1 .353 Hoskins 1B 2 1 0 0 1 2 .226 Walker 1B 1 0 0 0 0 0 .241 Gregorius SS 3 1 1 3 0 0 .133 Torreyes SS 1 0 1 0 0 0 .318 Segura 3B 3 0 1 0 0 1 .333 Harrison 3B 1 0 0 0 0 0 .174 Bruce DH 3 1 1 0 0 1 .333 Bohm DH-PH 1 0 0 0 0 0 .391 Kingery 2B 2 1 1 0 1 0 .212 Gosselin 2B 1 0 1 0 0 0 .320 Knapp C 3 1 1 0 0 1 .333 Grullon C 1 0 0 0 0 1 .190 Nola P 0 0 0 0 0 0 .000 Neris P 0 0 0 0 0 0 .000 Irvin P 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra P 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 7 8 7 2 11 - Washington ab r h rbi bb so avg Turner SS 3 0 0 0 0 2 .200 Difo SS 1 0 0 0 0 0 .129 Eaton RF 2 1 1 0 0 0 .278 Hernandez RF 0 0 0 0 0 0 .162 Bonifacio PH 1 0 0 0 0 1 .323 Castro 2B 2 0 0 0 1 0 .038 Garcia 2B 1 0 0 0 0 0 .400 Soto LF 3 0 0 1 1 0 .250 Stevenson LF 1 0 0 0 0 0 .267 Kendrick DH 4 0 0 0 0 2 .269 Thames 1B 2 0 1 0 0 0 .267 Gomes C 2 0 0 0 0 1 .150 Cabrera 3B 2 0 0 0 0 0 .125 Kieboom 3B 1 0 0 0 0 0 .226 Suzuki C 2 0 0 0 0 0 .176 Noll 1B 1 1 1 1 0 0 .333 Taylor CF 3 0 0 0 0 0 .219 Scherzer P 0 0 0 0 0 0 .000 Voth P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 2 3 2 2 6 - Philadelphia 3 4 0 0 0 0 0 0 0 -- 7 8 0 Washington 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -- 2 3 0 Philadelphia ip h r er bb so np era Nola, W (2-0) 5.0 1 0 0 1 4 - 2.77 Neris 1.0 1 1 1 1 1 - 1.80 Irvin 1.0 0 0 0 0 0 - 4.50 Guerra 1.0 0 0 0 0 0 - 2.70 Garcia 1.0 1 1 1 0 1 - 6.00 Washington ip h r er bb so np era Scherzer, L (1-1) 5.0 6 7 7 2 6 - 7.94 Voth 4.0 2 0 0 0 5 - 0.82