UPDATE 2-MLB Royals vs White Sox Box Score

White Sox 8, Royals 2 White Sox ab r h rbi bb so avg Anderson SS 6 0 1 0 0 2 .351 Grandal C 4 2 2 2 1 0 .257 Abreu 1B 4 1 1 0 1 1 .315 Encarnacion DH 5 1 2 4 0 2 .179 Dyson PR-DH 0 1 0 0 0 0 .000 Jimenez LF 5 0 1 1 0 1 .281 Robert CF 2 1 0 0 2 2 .266 Mazara RF 5 0 2 1 0 0 .250 Mendick 2B 5 0 2 0 0 0 .245 Sanchez 3B 3 2 2 0 2 0 .333 Totals 39 8 13 8 6 8 - Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield LF 4 0 0 0 0 0 .248 Dozier 1B 4 0 1 0 0 2 .241 Franco 3B 4 0 1 0 0 1 .255 McBroom DH 4 0 0 0 0 2 .260 Starling CF 4 1 2 0 0 0 .278 Olivares RF 4 1 1 2 0 2 .357 Mondesi SS 4 0 1 0 0 1 .199 Gallagher C 3 0 1 0 0 1 .250 Lopez 2B 3 0 1 0 0 1 .214 Totals 34 2 8 2 0 10 - White Sox 0 0 1 0 0 1 3 3 0 -- 8 13 2 Royals 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -- 2 8 0 White Sox ip h r er bb so np era Keuchel, W (6-2) 5.0 2 0 0 0 2 49 2.19 Cordero, H (1) 1.0 3 1 1 0 2 23 6.23 Cishek 0.2 2 1 1 0 2 16 5.87 Marshall, H (1) 1.1 0 0 0 0 2 13 1.96 McRae 1.0 1 0 0 0 2 15 0.00 Royals ip h r er bb so np era Harvey, L (0-3) 2.1 4 1 1 0 2 40 11.70 Zuber 0.2 0 0 0 1 0 8 5.06 Hernandez 2.2 3 1 1 1 2 44 1.42 Holland 0.1 0 0 0 1 1 8 2.66 Staumont 0.1 2 3 3 2 0 19 2.12 Adams 1.1 4 3 3 0 2 32 15.19 Newberry 1.1 0 0 0 1 1 25 4.40