UPDATE 2-MLS Summaries

Jul 28 (OPTA) - Summaries for the MLS on Monday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. SJ Earthquakes (1) 5 Scorers: C. Espinoza 21, M. Eriksson 49pen, V. Qazaishvili 61, C. Wondolowski 86, M. Eriksson 90+6pen Yellow card: Espinoza 31 Subs used: Fierro 76 (Espinoza), Salinas 81 (Thompson), Wondolowski 81 (Ríos), Cowell 81 (Qazaishvili), Jungwirth 92 (Judson) Real Salt Lake (1) 2 Scorers: D. Martìnez 22, D. Kreilach 75 Red card: Silva 84, Beckerman 97 Yellow card: Herrera 29, Baird 37, Glad 66 Subs used: Jones 46 (Toia), Beckerman 68 (Everton Luiz), Justin Meram 68 (Baird) Referee: Drew Fischer ................................................................. Seattle Sounders (0) 1 Scorers: W. Bruin 75 Subs used: Hopeau 55 (Bwana), Jones 71 (Tolo), Bruin 71 (Leerdam), Dobbelaere 87 (Morris), Atencio 88 (O'Neill) Los Angeles (2) 4 Scorers: D. Rossi 14pen, L. Blessing 39, D. Rossi 82, B. Rodríguez 89 Subs used: Mohammed Mounir 46 (Wright-Phillips), Ginella 80 (Kaye), Musovski 80 (Mohammed Mounir), Harvey 84 (Palacios), Cifuentes 90 (Rossi) Referee: Jair Marrufo ................................................................. Tuesday, July 28 fixtures (EST/GMT) Columbus Crew v Minnesota United (2000/0000) Portland Timbers v Cincinnati (2230/0230) Thursday, July 30 fixtures (EST/GMT) Philadelphia Union v Sporting KC (2000/0000) Friday, July 31 fixtures (EST/GMT) Orlando City v -tba- (1930/2330) Saturday, August 1 fixtures (EST/GMT) v (2000/0000) New York City v -tba- (2230/0230)