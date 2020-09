UPDATE 2-MLS Summaries

Sep 6 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Houston Dynamo (0) 2 Scorers: A. Elis 59, M. Manotas 85 Yellow card: Figueroa 91 Subs used: Lassiter 58 (Ramírez), Elis 58 (Hansen), Manotas 80 (Rodríguez), Struna 80 (Fuenmayor), Ó. García 87 (Quintero) Sporting KC (1) 1 Scorers: E. Hurtado 30 Subs used: Gerso Fernandes 62 (Hernandez), Russell 62 (Hurtado), Reid 77 (Kinda) Referee: Timothy Ford ................................................................. Orlando City (1) 1 Scorers: B. Michel 45+1 Yellow card: Méndez 64 Subs used: Perea 57 (Dike), Akindele 72 (Michel), Nani 72 (Pereyra), Júnior Urso 72 (Méndez), Smith 84 (Mueller) Atlanta United (0) 1 Scorers: A. Jahn 90+2 Yellow card: Escobar 39, Torres 41, Larentowicz 70, Lennon 78 Subs used: Damm 56 (Robinson), Matheus Rossetto 71 (Barco), Jahn 71 (Torres), Gallagher 84 (Bello), Mulraney 84 (Remedi) Referee: Víctor Rivas ................................................................. Vancouver Whitecaps in play Toronto ................................................................. SJ Earthquakes (22:30) Colorado Rapids ................................................................. Sunday, September 6 fixtures (EST/GMT) DC United v New York City (1900/2300) New York RB v Philadelphia Union (1900/2300) Chicago Fire v New England (1930/2330) Columbus Crew v Cincinnati (1930/2330) Minnesota United v Real Salt Lake (2000/0000) Inter Miami v Nashville SC (2000/0000) Seattle Sounders v Portland Timbers (2200/0200) LA Galaxy v Los Angeles (2230/0230) Wednesday, September 9 fixtures (EST/GMT) Inter Miami v Atlanta United (2000/0000) Minnesota United v Dallas (2000/0000) Montreal Impact v Toronto (2000/0000) Colorado Rapids v Houston Dynamo (2100/0100) Real Salt Lake v Los Angeles (2130/0130) Thursday, September 10 fixtures (EST/GMT) Seattle Sounders v SJ Earthquakes (2200/0200)