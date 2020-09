UPDATE 2-MLS Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Chicago Fire (2) 2 Scorers: D. Mihailovic 11, R. Berič 14 Yellow card: Medrán 27, Navarro 34, Herbers 56, Calvo 71, Bornstein 73 Subs used: Collier 22 (Mihailovic), Bornstein 46 (Navarro), Frankowski 62 (Herbers), Sapong 79 (Berič) Columbus Crew (0) 2 Scorers: F. Alashe 68, G. Zardes 88 Yellow card: Mensah 37, Afful 70 Subs used: Boateng 64 (Díaz), Mokhtar 75 (Etienne), Adi 81 (Pedro Santos) Referee: Jon Freemon ................................................................. DC United (0) 0 Subs used: Fisher 61 (Odoi-Atsem), Sorga 61 (Rivas), Higuaín 67 (Mora), Segura 75 (Kamara), Asad 75 (Gressel) New York RB (1) 2 Scorers: A. Long 29, D. Royer 60 Yellow card: Long 42, Cásseres 65 Subs used: Valot 53 (Yearwood), Jensen 62 (Meara), White 62 (Jörgensen), Mines 77 (Royer), Stroud 78 (Romero) Referee: Marcos de Oliveira ................................................................. New York City in play Cincinnati ................................................................. Orlando City in play Inter Miami ................................................................. Philadelphia Union in play New England ................................................................. Nashville SC in play Atlanta United ................................................................. Dallas in play Houston Dynamo ................................................................. Real Salt Lake (21:30) Colorado Rapids ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (EST/GMT) Sporting KC v Minnesota United (2030/0030) Vancouver Whitecaps v Montreal Impact (2130/0130) Los Angeles v Portland Timbers (2300/0300) SJ Earthquakes v LA Galaxy (2300/0300) Wednesday, September 16 fixtures (EST/GMT) Dallas v Colorado Rapids (2030/0030) SJ Earthquakes v Portland Timbers (2130/0130) Vancouver Whitecaps v Montreal Impact (2130/0130)