UPDATE 2-MLS Summaries

Aug 22 (OPTA) - Summaries for the MLS on Friday (start times are EST) Cincinnati (0) 0 Yellow card: Deplagne 13, Stanko 37 Subs used: Cruz 46 (de Jong), Regattin 67 (Stanko) DC United (0) 0 Yellow card: Canouse 35, Abu 91 Subs used: É. Flores 60 (Kamara), Mora 75 (Paredes), Higuaín 75 (Asad), Abu 87 (Brillant), Yow 87 (Gressel) Referee: Rubiel Vazquez ................................................................. Minnesota United (1) 1 Scorers: J. Lindsey 32og Yellow card: Aja 24, Alonso 93 Subs used: Edwards 65 (Molino), Lod 65 (Finlay), Schoenfeld 82 (Dotson), Toye 82 (Amarilla) Sporting KC (1) 2 Scorers: G. Kinda 12, M. Boxall 55og Yellow card: Busio 46, Pulido 77, Cameron Duke 95 Subs used: Cameron Duke 72 (Kinda), Gerso Fernandes 72 (Shelton), Hernandez 75 (Espinoza), Punčec 85 (Russell) Referee: Ramy Touchan ................................................................. Houston Dynamo in play Dallas ................................................................. Toronto in play Vancouver Whitecaps ................................................................. Saturday, August 22 fixtures (EST/GMT) Los Angeles v LA Galaxy (1800/2200) Atlanta United v Nashville SC (1900/2300) Inter Miami v Orlando City (2000/0000) Colorado Rapids v Real Salt Lake (2100/0100) Sunday, August 23 fixtures (EST/GMT) Portland Timbers v Seattle Sounders (2200/0200) Monday, August 24 fixtures (EST/GMT) New York City v Columbus Crew (1900/2300) Tuesday, August 25 fixtures (EST/GMT) DC United v New England (1900/2300) Chicago Fire v Cincinnati (1930/2330) Philadelphia Union v New York RB (1930/2330) Montreal Impact v Vancouver Whitecaps (2000/0000) Sporting KC v Houston Dynamo (2030/0030) Wednesday, August 26 fixtures (EST/GMT) Orlando City v Nashville SC (1930/2330) Inter Miami v Atlanta United (2000/0000) Dallas v Colorado Rapids (2030/0030) Real Salt Lake v Los Angeles (2130/0130) SJ Earthquakes v Portland Timbers (2230/0230) LA Galaxy v Seattle Sounders (2230/0230)