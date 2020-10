Oct 28 (OPTA) - Summaries for the MLS on Tuesday (start times are EST) Montreal Impact (0) 0 Yellow card: Corrales 53, Raitala 80, Binks 90 Subs used: Okwonkwo 46 (Urruti), Sejdic 72 (Maciel), Toye 89 (Piette) Nashville SC (1) 1 Scorers: R. Leal 33 Yellow card: Zimmerman 48 Subs used: Cádiz 61 (Ríos), Danladi 76 (Jones), Anunga 76 (Godoy), Washington 86 (Leal) Referee: Ismail Elfath ................................................................. Vancouver Whitecaps (0) 0 Yellow card: Cavallini 62, Dájome 84, Cornelius 90 Subs used: Dájome 56 (Raposo), Cavallini 56 (Bair), Montero 58 (Rose), Ali Adnan 71 (Ricketts), Owusu 71 (Teibert) Seattle Sounders (0) 2 Scorers: R. Ruidíaz 54, N. Lodeiro 60 Subs used: Jones 73 (João Paulo), Roldan 83 (Leerdam), Torres 83 (Morris) Referee: Fotis Bazakos ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (EST/GMT) New York RB v New England (1900/2300) Cincinnati v Sporting KC (1930/2330) Orlando City v Atlanta United (1930/2330) Philadelphia Union v Chicago Fire (1930/2330) Toronto v New York City (1930/2330) Minnesota United v Colorado Rapids (2000/0000) DC United v Columbus Crew (2000/0000) Dallas v Inter Miami (2030/0030) Portland Timbers v LA Galaxy (2200/0200) Los Angeles v Houston Dynamo (2230/0230) SJ Earthquakes v Real Salt Lake (2230/0230) Saturday, October 31 fixtures (EST/GMT) Dallas v Houston Dynamo (1530/1930) Nashville SC v Chicago Fire (2030/0030) Sunday, November 1 fixtures (EST/GMT) Columbus Crew v Philadelphia Union (1630/2030) Atlanta United v Cincinnati (2000/0000) New York City v New York RB (2000/0000) Montreal Impact v Orlando City (2030/0030) New England v DC United (2030/0030) Sporting KC v Minnesota United (2030/0030) Toronto v Inter Miami (2030/0030) Colorado Rapids v Seattle Sounders (2200/0200) Portland Timbers v Vancouver Whitecaps (2300/0300) LA Galaxy v Real Salt Lake (2330/0330) SJ Earthquakes v Los Angeles (2330/0330)