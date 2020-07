Jul 14 (OPTA) - Summaries for the MLS on Monday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Los Angeles (1) 3 Scorers: B. Wright-Phillips 19, D. Rossi 63, B. Rodríguez 69 Yellow card: Blackmon 52 Subs used: Ginella 60 (Blackmon), Mohammed Mounir 60 (Palacios), Diomande 60 (Wright-Phillips), Musovski 77 (Diomande), Cifuentes 90 (Kaye) Houston Dynamo (3) 3 Scorers: J. Rodríguez 9, J. Rodríguez 30, A. Elis 45+5 Yellow card: Vera 46, Ó. García 67 Subs used: Lemoine 64 (Rodríguez), Cerén 64 (Quintero), Junqua 81 (Lundqvist), Cabrera 87 (Elis) Referee: Timothy Ford ................................................................. LA Galaxy (0) 1 Scorers: J. Hernández 88 Missed penalty: J. Hernández 12 Subs used: Cuello 66 (Dunbar), Wild 78 (Klještan) Portland Timbers (0) 2 Scorers: J. Ebobisse 59, S. Blanco 66 Yellow card: Župarić 11, Župarić 75 (2nd), Chará 95 Subs used: Chará 58 (Loría), Tuiloma 78 (Váleri), Niezgoda 80 (Ebobisse), Polo 89 (Williamson) Referee: Ramy Touchan ................................................................. Tuesday, July 14 fixtures (EST/GMT) Chicago Fire v Seattle Sounders (0900/1300) New York City v Orlando City (2000/0000) Philadelphia Union v Inter Miami (2230/0230) Wednesday, July 15 fixtures (EST/GMT) Vancouver Whitecaps v SJ Earthquakes (2100/0100) Thursday, July 16 fixtures (EST/GMT) Atlanta United v Cincinnati (0900/1300) Montreal Impact v Toronto (2000/0000) Columbus Crew v New York RB (2230/0230) Friday, July 17 fixtures (EST/GMT) DC United v New England (2000/0000) Sporting KC v Colorado Rapids (2000/0000) Real Salt Lake v Minnesota United (2230/0230) Saturday, July 18 fixtures (EST/GMT) Portland Timbers v Houston Dynamo (2000/0000) Los Angeles v LA Galaxy (2230/0230)