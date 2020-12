UPDATE 2-MLS Summaries

Dec 13 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) MLS Cup - Final ................................................................. Columbus Crew (2) 3 Scorers: L. Zelarayán 25, D. Etienne 31, L. Zelarayán 82 Subs used: Jiménez 83 (Etienne), Alashe 88 (Artur), Francis 90 (Díaz) Seattle Sounders (0) 0 Yellow card: João Paulo 28, Smith 49 Subs used: Svensson 46 (Jones), Smith 46 (Tolo), Leerdam 60 (Roldan), Bruin 60 (João Paulo), Medranda 77 (O'Neill) Attendance: 1,500 Referee: Jair Marrufo .................................................................