UPDATE 2-MLS Summaries

Nov 30 (OPTA) - Summaries for the MLS on Sunday (start times are EST) MLS Cup - Conference Semi-finals ................................................................. Orlando City (1) 1 Scorers: Júnior Urso 33 Red card: Pereyra 60 Yellow card: Antônio Carlos 47, Dike 53, Nani 62, Júnior Urso 75 Missed penalty: Nani 74 Subs used: Perea 66 (Oriol Rosell), Michel 78 (Smith), Akindele 78 (Mueller), Robinho 88 (Júnior Urso) New England (2) 3 Scorers: Carles Gil 17pen, G. Bou 25, G. Bou 86 Yellow card: Buksa 28 Subs used: Bye 67 (Buchanan), Rowe 67 (Bunbury), Nguyễn 78 (Polster), McNamara 90 (Caldwell), Mancienne 90 (Buksa) Referee: Alex Chilowicz ................................................................. Columbus Crew (0) 2 Scorers: Pedro Santos 99, G. Zardes 103 Subs used: Boateng 109 (Díaz), Németh 113 (Zardes), Cadden 116 (Zelarayán) Nashville SC (0) 0 Yellow card: Johnston 42, Washington 111 Subs used: Jones 73 (Anunga), Ríos 90 (Cádiz), Washington 90 (Leal), Miller 105 (Johnston), Bwana 105 (Muyl) At full time: 0-0 After extra time: 2-0 Referee: Armando Villarreal ................................................................. Tuesday, December 1 fixtures (EST/GMT) Seattle Sounders v Dallas (2130/0230) Wednesday, December 2 fixtures (EST/GMT) Sporting KC v Minnesota United (2100/0200)