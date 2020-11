UPDATE 2-MLS Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Dallas (2) 3 Scorers: F. Jara 19, F. Picault 27, F. Picault 90+3 Yellow card: Thiago Santos 69, Picault 94 Subs used: Nelson 44 (Reynolds), Tessmann 59 (Ferreira), Mosquera 75 (Jara), Ziegler 75 (Barrios) Houston Dynamo (0) 0 Yellow card: Bizama 47, Zahibo 55 Subs used: Rodríguez 35 (Hansen), Martínez 62 (Lassiter), Manotas 62 (Ramírez), Ó. García 63 (Zahibo), Palomino 87 (Cerén) Referee: Jair Marrufo ................................................................. Nashville SC (1) 1 Scorers: D. Ríos 28 Yellow card: McCarty 90 Subs used: Cádiz 59 (Ríos), Danladi 59 (Jones), Anunga 70 (Muyl), Anibaba 89 (Leal) Chicago Fire (1) 1 Scorers: B. Sekulić 42 Subs used: Bornstein 76 (Navarro), Herbers 76 (Mihailovic), Collier 83 (Frankowski) Referee: Malik Badawi ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (EST/GMT) Columbus Crew v Philadelphia Union (1630/2030) Atlanta United v Cincinnati (2000/0000) New York City v New York RB (2000/0000) Montreal Impact v Orlando City (2030/0030) New England v DC United (2030/0030) Sporting KC v Minnesota United (2030/0030) Toronto v Inter Miami (2030/0030) Colorado Rapids v Seattle Sounders (2200/0200) Portland Timbers v Vancouver Whitecaps (2300/0300) LA Galaxy v Real Salt Lake (2330/0330) SJ Earthquakes v Los Angeles (2330/0330) Wednesday, November 4 fixtures (EST/GMT) Orlando City v Columbus Crew (2030/0030) Minnesota United v Chicago Fire (2100/0100) Nashville SC v Dallas (2130/0130) Portland Timbers v Colorado Rapids (2300/0300) Thursday, November 5 fixtures (EST/GMT) LA Galaxy v Seattle Sounders (0000/0400)