Jul 9 (OPTA) - Summaries for the MLS on Wednesday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Orlando City (0) 2 Scorers: C. Mueller 70, Nani 90+7 Yellow card: Bragança 38, Méndez 87, Oriol Rosell 100 Subs used: Akindele 63 (Dwyer), Méndez 63 (Júnior Urso), Perea 83 (Pereyra), Michel 83 (Mueller), Schlegel 97 (Nani) Inter Miami (0) 1 Scorers: J. Agudelo 47 Yellow card: Sweat 40, Carranza 84 Subs used: Pizarro 58 (Reyes), Carranza 73 (Agudelo), Argudo 78 (Morgan), Nguyen 78 (Pellegrini), Chapman 79 (Trapp) Referee: Rubiel Vazquez ................................................................. Nashville SC postponed Chicago Fire ................................................................. Thursday, July 9 fixtures (EST/GMT) New York City v Philadelphia Union (0900/1300) Montreal Impact v New England (2000/0000) Dallas v Vancouver Whitecaps (2230/0230)-postponed Friday, July 10 fixtures (EST/GMT) Seattle Sounders v SJ Earthquakes (2100/0100) Saturday, July 11 fixtures (EST/GMT) Atlanta United v New York RB (2000/0000) Cincinnati v Columbus Crew (2230/0230) Sunday, July 12 fixtures (EST/GMT) Toronto v DC United (0900/1300) Sporting KC v Minnesota United (2000/0000) Real Salt Lake v Colorado Rapids (2230/0230) Monday, July 13 fixtures (EST/GMT) Los Angeles v Houston Dynamo (2000/0000) LA Galaxy v Portland Timbers (2230/0230)