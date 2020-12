UPDATE 2-Pakistan in New Zealand 2020/21 Scoreboard

Dec 27 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of 1st test between New Zealand and Pakistan on Saturday at Tauranga, New Zealand Pakistan trail New Zealand by 401 runs with 9 wickets remaining New Zealand 1st innings Tom Latham c Azhar Ali b Shaheen Afridi 4 Tom Blundell c Yasir Shah b Shaheen Afridi 5 Kane Williamson c Haris Sohail b Yasir Shah 129 Ross Taylor c Mohammad Rizwan b Shaheen Afridi 70 Henry Nicholls c Shan Masood b Naseem Shah 56 BJ Watling c Yasir Shah b Shaheen Afridi 73 Mitchell Santner c Mohammad Rizwan b Faheem Ashraf 19 Kyle Jamieson c Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas 32 Tim Southee b Yasir Shah 0 Neil Wagner c Shan Masood b Yasir Shah 19 Trent Boult Not Out 8 Extras 0b 5lb 6nb 0pen 5w 16 Total (155.0 overs) 431 all out Fall of Wickets : 1-4 Latham, 2-13 Blundell, 3-133 Taylor, 4-266 Nicholls, 5-281 Williamson, 6-317 Santner, 7-383 Jamieson, 8-388 Southee, 9-421 Watling, 10-431 Wagner Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 36 7 109 4 3.03 1nb Mohammad Abbas 31 14 49 1 1.58 1w Faheem Ashraf 19 8 40 1 2.11 1w Naseem Shah 25 3 96 1 3.84 3w 5nb Yasir Shah 37 4 113 3 3.05 Shan Masood 2 1 2 0 1.00 Haris Sohail 5 0 17 0 3.40 .................................................. Pakistan 1st innings Shan Masood c BJ Watling b Kyle Jamieson 10 Abid Ali Not Out 19 Mohammad Abbas Not Out 0 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 0w 1 Total (20.0 overs) 30-1 Fall of Wickets : 1-28 Khan To Bat : Ali, Alam, Sohail, Rizwan, Ashraf, Shah, Afridi, Shah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Southee 7 2 13 0 1.86 Trent Boult 4 2 8 0 2.00 Kyle Jamieson 6 4 5 1 0.83 Neil Wagner 3 1 4 0 1.33 1nb ................................... Umpire Christopher Gaffaney Umpire Wayne Knights Video Christopher Brown Match Referee Jeffrey Crowe