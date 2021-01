UPDATE 2-Premier League Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Saturday (start times are BST) Aston Villa (2) 2 Scorers: O. Watkins 13, B. Traoré 42 Subs used: El Ghazi 80 (Barkley), Trézéguet 80 (Traoré), Ramsey 87 (Grealish) Newcastle United (0) 0 Yellow card: Schär 26, Carroll 54, Lascelles 57 Subs used: Fraser 71 (Carroll), Saint-Maximin 71 (Javi Manquillo), Gayle 80 (Almirón) Referee: Simon Hooper ................................................................. Tuesday, January 26 fixtures (BST/GMT) Crystal Palace v West Ham United (1800) Newcastle United v Leeds United (1800) West Bromwich Albion v Manchester City (2015) Southampton v Arsenal (2015) Wednesday, January 27 fixtures (BST/GMT) Burnley v Aston Villa (1800) Chelsea v Wolverhampton Wanderers (1800) Brighton & Hove Albion v Fulham (1930) Everton v Leicester City (2015) Manchester United v Sheffield United (2015) Thursday, January 28 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Liverpool (2000)