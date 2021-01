UPDATE 2-Premier League Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Wednesday (start times are BST) Manchester City (0) 2 Scorers: Bernardo Silva 79, İ. Gündoğan 90pen Subs used: Zinchenko 28 (Walker), Gabriel Jesus 59 (De Bruyne), Mahrez 72 (Sterling) Aston Villa (0) 0 Yellow card: McGinn 67, Taylor 86 Subs used: El Ghazi 68 (Traoré), Ramsey 68 (Barkley), Taylor 75 (Targett) Referee: Jonathan Moss ................................................................. Fulham (1) 1 Scorers: A. Lookman 5 Yellow card: Zambo Anguissa 12, Bryan 62, Aina 69 Subs used: Kamara 71 (Ivan Cavaleiro), Lemina 79 (Zambo Anguissa), Mitrović 83 (Aina) Manchester United (1) 2 Scorers: E. Cavani 21, P. Pogba 65 Yellow card: Pogba 10 Subs used: McTominay 85 (Martial), Rashford 85 (Greenwood), Matić 95 (Bruno Fernandes) Referee: Martin Atkinson ................................................................. Thursday, January 21 fixtures (BST/GMT) Liverpool v Burnley (2000) Saturday, January 23 fixtures (BST/GMT) Aston Villa v Newcastle United (2000)