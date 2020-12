UPDATE 2-Premier League Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Monday (start times are BST) Leicester City (0) 1 Scorers: H. Barnes 86 Subs used: Ünder 46 (Thomas), Barnes 46 (Praet), Iheanacho 70 (Mendy) Fulham (2) 2 Scorers: A. Lookman 30, Ivan Cavaleiro 38pen Yellow card: Reed 18, Adarabioyo 89 Subs used: Lemina 77 (Loftus-Cheek), Mitrović 86 (Ivan Cavaleiro), Bryan 90 (Lookman) Referee: Simon Hooper ................................................................. West Ham United (1) 2 Scorers: A. Ogbonna 2, J. Bowen 46 Yellow card: Pablo Fornals 53 Subs used: Benrahma 46 (Masuaku), Haller 46 (Antonio), Noble 79 (Bowen) Aston Villa (1) 1 Scorers: J. Grealish 25 Yellow card: Cash 67 Missed penalty: O. Watkins 74 Subs used: El Ghazi 73 (Trézéguet), Traoré 74 (Hourihane), Ahmed El Mohamady 88 (Cash) Referee: Peter Bankes ................................................................. Friday, December 4 fixtures (BST/GMT) Aston Villa v Newcastle United (2000) Saturday, December 5 fixtures (BST/GMT) Burnley v Everton (1230) Manchester City v Fulham (1500) West Ham United v Manchester United (1730) Chelsea v Leeds United (2000)