Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Moreirense (2) 2 Scorers: Felipe Pires 21, Pedro Nuno 45+2 Yellow card: Vitória 23, Fábio Pacheco 38, Filipe Soares 80, Ferraresi 89, Afonso Figueiredo 94 Subs used: Yan 73 (Walterson), Jefferson 74 (Pedro Nuno), Lucas Rodrigues 83 (Felipe Pires), Gonçalo Franco 88 (Fábio Pacheco), David Tavares 88 (Filipe Soares) Marítimo (0) 1 Scorers: Zainadine Júnior 89 Yellow card: Cláudio Winck 8, Jean 16, Jean 37 (2nd), Fumu Tamuzo 49 Subs used: Tagueu 43 (Correa), Fumu Tamuzo 44 (Edgar Costa), Jean Cleber 77 (Renê), Jefferson 77 (Rodrigo Pinho), Alipour 88 (Cláudio Winck) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Farense (0) 0 Yellow card: Cláudio Falcão 42, Fabrício Isidoro 64, Mansilla 79, Oudrhiri 83 Subs used: Mansilla 56 (Alex Pinto), Madi Queta 57 (Jonatan Lucca), Patrick 82 (Stojiljković), Aouacheria 82 (Cláudio Falcão) Rio Ave (1) 1 Scorers: Carlos Mané 20 Yellow card: Filipe Augusto 25, Ronan 32, Borevković 46, Diego Lopes 78, Pelé 79, Pedro Amaral 84 Subs used: Gelson Dala 46 (Ronan), Pedro Amaral 46 (Fábio Coentrão), Tarantini 78 (Carlos Mané), Gabrielzinho 91 (Diego Lopes) Referee: Manuel António Rodrigues Oliveira ................................................................. Famalicão (17:30) Boavista ................................................................. Vitória Guimarães (20:00) Sporting Braga ................................................................. Monday, October 26 fixtures (WET/GMT) Benfica v Belenenses (2015) Wednesday, October 28 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Gil Vicente (2145) Friday, October 30 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Porto (2030)