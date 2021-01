UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jan 15 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Sporting CP (1) 1 Scorers: Pedro Gonçalves 42 Yellow card: Plata 7, João Mário 24, Bruno Tabata 87 Subs used: Bruno Tabata 73 (Eduardo Quaresma), Jovane Cabral 78 (Plata) Rio Ave (0) 1 Scorers: Gelson Dala 61 Yellow card: Pedro Amaral 15, Fábio Coentrão 26, Tarantini 69, Gabrielzinho 69, Guga 83, André Pereira 97 Subs used: Gabrielzinho 46 (Pedro Amaral), Meshino 71 (Francisco Geraldes), Manuel Namora 91 (Carlos Mané), André Pereira 93 (Gelson Dala) Referee: Hélder Miguel Azevedo Malheiro ................................................................. Porto (1) 1 Scorers: M. Taremi 25 Red card: Taremi 73 Yellow card: Pepe 51, Corona 64, Marega 73, Marchesín 95 Subs used: João Mário 82 (Díaz), Diogo Leite 82 (Sanusi), Evanilson 93 (Marega), Grujić 98 (Sérgio Oliveira) Benfica (1) 1 Scorers: Álex Grimaldo 17 Yellow card: Pizzi 50, Nuno Tavares 54, Chiquinho 78, Vertonghen 84 Subs used: Chiquinho 77 (Pizzi), Éverton 83 (Álex Grimaldo), Waldschmidt 92 (Rafa Silva) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Saturday, January 16 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Sporting Braga (1530) Vitória Guimarães v Farense (1800) Tondela v Boavista (2030) Sunday, January 17 fixtures (WET/GMT) Nacional v Moreirense (1500) Santa Clara v Famalicão (1730) Gil Vicente v Marítimo (2000) Monday, January 18 fixtures (WET/GMT) Portimonense v Belenenses (2015)