UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jul 18 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Rio Ave (1) 2 Scorers: M. Taremi 23, M. Taremi 81pen Yellow card: Diogo Figueiras 58, Aderllan Santos 84, Matheus Reis 85 Subs used: Carlos Mané 56 (Nuno Santos), Pedro Amaral 71 (Diogo Figueiras), Gelson Dala 72 (Al Musrati) Santa Clara (1) 2 Scorers: Zé Manuel 45, Fábio Cardoso 69 Yellow card: Fábio Cardoso 36, Sagna 74 Subs used: Sagna 46 (Rafael Ramos), Nené 65 (Zé Manuel), Lincoln 65 (Osama Rashid), Mamadu Candé 73 (Costinha), Cryzan 78 (Thiago Santana) Referee: Rui Filipe Cunha Folha Oliveira ................................................................. Famalicão (2) 2 Scorers: Toni Martínez 9, Fábio Martins 45+1pen Yellow card: Pedro Gonçalves 49, Roderick Miranda 64 Subs used: Guga 72 (Pedro Gonçalves), Álex Centelles 82 (Coly), Walterson 82 (Ivo Pinto), Anderson 86 (Toni Martínez) Boavista (0) 2 Scorers: Cassiano 62, Alberto Bueno 73pen Yellow card: Ackah 18, Carraça 21, Paulinho 31 Subs used: Heriberto Tavares 70 (Mateus), Miguel Reisinho 84 (Alberto Bueno), Cardozo 84 (Cassiano), Stojiljković 84 (Gustavo), Luís Santos 94 (Paulinho) Referee: Cláudio Filipe Ruivo Pereira ................................................................. Sunday, July 19 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Gil Vicente (1900/1800) Vitória Guimarães v Marítimo (2115/2015) Monday, July 20 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Portimonense (1700/1600) Tondela v Sporting Braga (1915/1815) Porto v Moreirense (2115/2015) Tuesday, July 21 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Vitória Setúbal (1900/1800) Desportivo Aves v Benfica (2115/2015)