UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Dec 5 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Vitória Guimarães (1) 1 Scorers: André André 32 Yellow card: Sílvio 18, Mumin 27, Pepelu 65, Ricardo Quaresma 82, Janvier 94, Maddox 95 Subs used: Miguel Luís 65 (André Almeida), Ricardo Quaresma 72 (Edwards), Maddox 72 (Rochinha), Holm 86 (Bruno Duarte), Janvier 87 (André André) Portimonense (0) 0 Yellow card: Lucas Possignolo 29, Pedro Sá 43, Dener 69 Subs used: Willyan 57 (Anderson Oliveira), Ricardo Vaz Té 58 (Pedro Sá), Beto 72 (Júlio César), Luquinhas 85 (Fabricio), Welinton Júnior 86 (Aylton Boa Morte) Referee: António Emanuel Carvalho Nobre ................................................................. Moreirense (0) 1 Scorers: Denis 80og Yellow card: Camará 14, D'Alberto 55, Rosić 56 Subs used: Gonçalo Franco 46 (Camará), Walterson 67 (Afonso Figueiredo), Yan 67 (David Tavares), Derik Lacerda 67 (André Luis), Jefferson 78 (Felipe Pires) Gil Vicente (0) 1 Scorers: Rúben Fernandes 61 Yellow card: Renan 17, João Afonso 21 Subs used: Léautey 54 (Renan), Miullen 78 (Samuel Lino), Vitor Carvalho 89 (Claude Gonçalves) Referee: Miguel Bertolo Nogueira ................................................................. Famalicão (18:00) Sporting CP ................................................................. Porto (20:30) Tondela ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (WET/GMT) Nacional v Santa Clara (1500) Rio Ave v Boavista (1730) Belenenses v Sporting Braga (2000) Benfica v Paços de Ferreira (2000) Monday, December 7 fixtures (WET/GMT) Farense v Marítimo (2015)