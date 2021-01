UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Marítimo (0) 0 Yellow card: Lucas Áfrico 38, Bambock 40 Subs used: Correa 46 (Pedro Pelágio), Alipour 46 (Milson), Rúben Macedo 62 (Zainadine Júnior), José Marcelo 80 (Tagueu), Edgar Costa 80 (Guitane) Paços de Ferreira (1) 3 Scorers: Bruno Costa 29, Luíz Carlos 48, L. Singh 85 Yellow card: Fernando Fonseca 43, Hélder Ferreira 61, Singh 77 Subs used: Singh 67 (João Amaral), João Pedro 67 (Douglas Tanque), Zé Uilton 75 (Hélder Ferreira), Diaby 86 (Luíz Carlos), Ibrahim 86 (Eustáquio) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Moreirense (2) 2 Scorers: Rafael Martins 23, S. Vitória 35 Yellow card: Alex Soares 76, Filipe Soares 88, Jefferson 95 Missed penalty: S. Vitória 93 Subs used: Lucas Rodrigues 70 (Rafael Martins), Rosić 77 (Yan), David Simão 86 (Afonso Figueiredo), Jefferson 86 (Camará) Portimonense (1) 2 Scorers: Lucas Possignolo 16, Dener 83 Yellow card: Fali Candé 81, Beto 94 Subs used: Luquinhas 46 (Moufi), Anderson Oliveira 46 (Fabricio), Fali Candé 46 (Willyan), Beto 80 (Maurício Antônio), Salmani 86 (Bruno Moreira) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Famalicão (20:15) Vitória Guimarães ................................................................. Monday, January 25 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Tondela (1430) Rio Ave v Santa Clara (1630) Benfica v Nacional (1700) Farense v Porto (2015) Tuesday, January 26 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Gil Vicente (1945) Boavista v Sporting CP (2115)