UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Wednesday (start times are WET) Boavista (0) 0 Red card: Paulinho 92 Yellow card: Ricardo Costa 37, Fabiano 41, Fabiano 44 (2nd) Subs used: Lucas Tagliapietra 46 (Heriberto Tavares), Mateus 65 (Alberto Bueno), Njie 65 (Marlon Xavier), Cardozo 65 (Cassiano), Tomás Reymão 72 (Ackah) Marítimo (1) 1 Scorers: J. Tagueu 27 Yellow card: Bambock 91 Subs used: Getterson 78 (Tagueu), Correa 85 (Bruno Xadas), Rodrigo Pinho 85 (Milson), Erivaldo 95 (Nanu) Referee: Nuno Miguel Serrano Almeida ................................................................. Desportivo Aves (1) 1 Scorers: M. Mohammadi 4pen Yellow card: Diakhité 6, Rúben Oliveira 16, Jaílson 44, Diakhité 74 (2nd), Zidane Banjaqui 94 Subs used: Estrela 84 (Reko Silva), Zidane Banjaqui 85 (Mohammadi), Rúben Macedo 94 (José Varela), Pedro Soares 94 (Mouandilmadji), Bruno Morais 97 (Rúben Oliveira) Vitória Setúbal (0) 0 Yellow card: Artur Jorge 15, Sílvio 41, Mathiola 59, Sílvio 80 (2nd) Missed penalty: Nuno Valente 7 Subs used: André Sousa 46 (Nuno Valente), Alex 46 (Artur Jorge), Mathiola 55 (Hachadi), Leandrinho 66 (Hildeberto Pereira), Tòfol Montiel 79 (José Semedo) Referee: João Bento ................................................................. Thursday, July 9 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Portimonense (1700/1600) Tondela v Porto (1915/1815) Famalicão v Benfica (2130/2030) Friday, July 10 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Gil Vicente (1700/1600) Sporting CP v Santa Clara (1915/1815) Paços de Ferreira v Sporting Braga (2130/2030) Saturday, July 11 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Moreirense (1915/1815) Monday, July 13 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Rio Ave (1900/1800) Vitória Setúbal v Famalicão (2115/2015)