UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jan 3 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Tondela (0) 1 Scorers: Mario González 52 Yellow card: Jaume Grau 12, Martínez 44, Murillo 79, João Jaquité 97 Subs used: João Jaquité 74 (Pedro Augusto), Ricardo Alves 83 (Filipe Ferreira), Ņtrkalj 90 (Mario González), Jota Gonçalves 90 (João Pedro) Famalicão (0) 0 Yellow card: Iván Jaime 42, Luković 60, Campana 72, Jhonata Robert 86, Gustavo Assunção 94 Missed penalty: Rúben Lameiras 45 Subs used: Dani Morer 46 (Herrera), Valenzuela 59 (Iván Jaime), Campana 59 (Rúben Lameiras), Pereyra 72 (Luković), Henrique Trevisan 81 (Babić) Referee: Miguel Bertolo Nogueira ................................................................. Marítimo in play Boavista ................................................................. Santa Clara (17:00) Benfica ................................................................. Paços de Ferreira (19:00) Rio Ave ................................................................. Porto (21:00) Moreirense ................................................................. Monday, January 4 fixtures (WET/GMT) Gil Vicente v Belenenses (1900) Portimonense v Farense (2115) Thursday, January 7 fixtures (WET/GMT) Nacional v Sporting CP (1830) Benfica v Tondela (2015) Sporting Braga v Marítimo (2100) Friday, January 8 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Portimonense (1900) Famalicão v Porto (2100)