UPDATE 2-Primeira Liga Summaries

Jan 25 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Belenenses (2) 2 Scorers: M. Cassierra 18, Tiago Esgaio 36 Yellow card: Miguel Cardoso 2, Phete 29 Subs used: Sithole 68 (Silvestre Varela), Francisco Teixeira 68 (Bruno Ramires), Richard Rodrigues 79 (Miguel Cardoso), Edi Semedo 92 (Cassierra), Danny Henriques 92 (Afonso Taira) Tondela (0) 0 Yellow card: Pedro Augusto 20, Bebeto 84, João Pedro 94 Subs used: Roberto Olabe 68 (Pedro Augusto), Filipe Ferreira 68 (Khacef), Rafael Barbosa 75 (Yohan Tavares), Anne 87 (Salvador Agra) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Rio Ave in play Santa Clara ................................................................. Benfica (17:00) Nacional ................................................................. Farense (20:15) Porto ................................................................. Tuesday, January 26 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Gil Vicente (1945) Boavista v Sporting CP (2115) Saturday, January 30 fixtures (WET/GMT) Nacional v Famalicão (1530) Tondela v Farense (1800) Portimonense v Boavista (2030)