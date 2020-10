UPDATE 2-Serie A Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Bologna (2) 3 Scorers: R. Soriano 9, M. Svanberg 39, R. Orsolini 60 Yellow card: Svanberg 35, M'baye 72 Subs used: M'baye 64 (De Silvestri), Domínguez 65 (Svanberg), Sansone 76 (Musa Barrow), Santander 76 (Palacio) Sassuolo (1) 4 Scorers: D. Berardi 18, F. Đuričić 64, F. Caputo 70, T. Tomiyasu 77og Yellow card: Locatelli 73, Ayhan 80 Subs used: Lopez 61 (Traorè), Raspadori 61 (Bourabia), Ayhan 61 (Müldür), Pedro Obiang 81 (Đuričić), Peluso 91 (Ferrari) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Spezia in play Fiorentina ................................................................. Torino in play Cagliari ................................................................. Udinese (18:00) Parma ................................................................. Roma (20:45) Benevento ................................................................. Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Genoa (2045/1845) Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Torino (2045/1845)