UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Hellas Verona (1) 2 Scorers: A. Grassi 13og, A. Barák 61 Yellow card: Silvestri 7, Dimarco 39, Günter 52, Lovato 91 Subs used: Daniel Bessa 51 (Colley), Magnani 83 (Dimarco), Miguel Veloso 93 (Ilić) Parma (1) 1 Scorers: J. Kucka 8pen Yellow card: Cornelius 36, Mihăilă 85 Subs used: Zirkzee 56 (Cornelius), Sohm 57 (Grassi), Pezzella 69 (Osorio), Mihăilă 69 (Karamoh), Man 88 (Conti) Referee: Luca Massimi ................................................................. Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Spezia (1830/1730) Cagliari v Torino (2045/1945) Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Lazio v Sampdoria (1500/1400) Genoa v Hellas Verona (1800/1700) Sassuolo v Bologna (2045/1945)