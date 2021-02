Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) São Paulo in play Flamengo ................................................................. Ceará in play Botafogo ................................................................. Atlético Mineiro in play Palmeiras ................................................................. Bahia in play Santos ................................................................. Internacional in play Corinthians ................................................................. RB Bragantino in play Grêmio ................................................................. Athletico Paranaense in play Sport Recife ................................................................. Atlético GO in play Coritiba ................................................................. Fluminense (1) 2 Scorers: Fred 21, Matheus Ferraz 61 Subs used: Araújo 81 (Fred), John Kennedy 81 (Nenê), Caio Paulista 89 (Luiz Henrique), Igor Julião 89 (Calegari) Fortaleza (0) 0 Subs used: Wellington Paulista 65 (Osvaldo), Igor Torres 65 (Romarinho), Luiz Henrique 75 (Ronald), João Paulo 89 (David), Pablo 90 (Derley) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Vasco da Gama in play Goiás .................................................................