UPDATE 2-Serie A Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Coritiba (0) 0 Yellow card: Nathan Silva 44 Subs used: Henrique Vermudt 46 (Sabino), Ricardo Oliveira 56 (Osman), Hugo Moura 57 (Nathan Silva), Luizinho 73 (Guilherme Biro), Cristiano 73 (Mattheus) Ceará (0) 2 Scorers: Felipe Vizeu 51, Saulo Mineiro 74 Subs used: Willian Oliveira 65 (Lima), Saulo Mineiro 65 (Felipe Vizeu), Rick 73 (Leonardo Chú), Kelvyn 84 (Bruno Pacheco), Wescley 84 (Pedro) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Fortaleza (0) 0 Yellow card: Luiz Henrique 9, Gabriel Dias 48, Felipe 51, Felipe 65 (2nd), Vásquez 70 Subs used: Osvaldo 61 (Romarinho), Vásquez 61 (Luiz Henrique), Tinga 71 (Gabriel Dias), Ronald 71 (Wellington Paulista), Bergson 77 (David) Bahia (1) 4 Scorers: Rodriguinho 7, Rodriguinho 62, Rodriguinho 66, Rossi 81pen Yellow card: Ronaldo 9, Matheus Bahia 10, Thiago 83 Missed penalty: Rodriguinho 66 Subs used: Gabriel Novaes 46 (Gilberto), Thiago 83 (Rossi), Daniel 87 (Gabriel Novaes), Juninho 87 (Ernando), Juninho Capixaba 89 (Rodriguinho) Referee: Luiz Flavio De Oliveira ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Vasco da Gama (1600/1900) Sport Recife v Atlético Mineiro (1600/1900) Flamengo v Internacional (1600/1900) Santos v Fluminense (1815/2115) Grêmio v Athletico Paranaense (1815/2115) Goiás v RB Bragantino (2030/2330) Monday, February 22 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Atlético GO (1800/2100) Botafogo v São Paulo (2000/2300) Thursday, February 25 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Flamengo (2130/0030) Ceará v Botafogo (2130/0030) Atlético Mineiro v Palmeiras (2130/0030) Bahia v Santos (2130/0030) Internacional v Corinthians (2130/0030) RB Bragantino v Grêmio (2130/0030) Athletico Paranaense v Sport Recife (2130/0030) Atlético GO v Coritiba (2130/0030) Fluminense v Fortaleza (2130/0030) Vasco da Gama v Goiás (2130/0030)