Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Athletico Paranaense (1) 2 Scorers: Abner 25, Renato Kayzer 83 Yellow card: Jonathan 27, Nikão 69 Subs used: Vitinho 64 (Carlos Eduardo), Alvarado 77 (Christian), Jádson 77 (Fernando Canesin), Khellven 81 (Jonathan), José Ivaldo 81 (Richard) Flamengo (1) 1 Scorers: Gustavo Henrique 34 Subs used: Pepê 72 (Éverton Ribeiro), Pedro 72 (Gabriel Barbosa), Rodrigo Muniz 80 (De Arrascaeta), Matheuzinho 86 (Isla), Michael 86 (Vitinho) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Ceará (2) 2 Scorers: Lima 10, Vinícius Goes 29pen Yellow card: Eduardo 47, Leonardo Chú 57, Eduardo 83 (2nd), Charles 86 Subs used: Charles 60 (Leonardo Chú), Saulo Mineiro 78 (Cleber), Felipe Vizeu 90 (Vinícius Goes), Willian Oliveira 90 (Fabinho) Palmeiras (1) 1 Scorers: Gabriel Veron 34 Yellow card: Patrick de Paula 27, Alan Empereur 47, Emerson Santos 49, Felipe Melo 84, Lucas Esteves 85 Subs used: Lucas Esteves 68 (Gabriel Veron), Pedro Acacio 74 (Gustavo Scarpa), Fabrício 74 (Gabriel Silva), Felipe Melo 74 (Patrick de Paula) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Internacional in play Grêmio ................................................................. Sport Recife (18:15) Bahia ................................................................. Atlético GO (18:15) Fortaleza ................................................................. Santos (18:15) Goiás ................................................................. Fluminense (20:30) Botafogo ................................................................. Monday, January 25 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v RB Bragantino (2000/2300) Tuesday, January 26 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Vasco da Gama (2000/2300) Atlético Mineiro v Santos (2000/2300) Thursday, January 28 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Corinthians (1900/2200) Grêmio v Flamengo (2000/2300)