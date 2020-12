Dec 15 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Tuesday (start times are CET) Udinese (0) 0 Yellow card: Samir 8 Subs used: Deulofeu 65 (Nestorovski), Stryger Larsen 79 (Molina) Crotone (0) 0 Yellow card: Junior Messias 28, Petriccione 39, Eduardo Henrique 77, Drăguş 87 Subs used: Eduardo Henrique 55 (Rivière), Drăguş 82 (Junior Messias), Zanellato 82 (Petriccione) Referee: Antonio Di Martino ................................................................. Benevento (1) 1 Scorers: P. Schiattarella 45 Red card: Schiattarella 92 Yellow card: Tuia 22, Lapadula 30 Subs used: Foulon 46 (Tuia), Improta 61 (Insigne), Iago Falqué 71 (Lapadula), Dabo 81 (Hetemaj), Di Serio 81 (Caprari) Lazio (1) 1 Scorers: C. Immobile 25 Yellow card: Luiz Felipe 54, Patric 93 Subs used: Patric 59 (Luiz Felipe), Caicedo 80 (Ş. Radu), Andreas Pereira 80 (Luis Alberto), Cataldi 80 (Escalante) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1830/1730) Fiorentina v Sassuolo (2045/1945) Genoa v Milan (2045/1945) Internazionale v Napoli (2045/1945) Parma v Cagliari (2045/1945) Spezia v Bologna (2045/1945) Hellas Verona v Sampdoria (2045/1945) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Roma v Torino (2045/1945) Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Hellas Verona (1500/1400) Sampdoria v Crotone (1800/1700) Parma v Juventus (2045/1945) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Torino v Bologna (1230/1130) Benevento v Genoa (1500/1400) Cagliari v Udinese (1500/1400) Internazionale v Spezia (1500/1400) Sassuolo v Milan (1500/1400) Atalanta v Roma (1800/1700) Lazio v Napoli (2045/1945)