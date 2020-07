UPDATE 2-Serie A Summaries

Jul 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Parma (2) 2 Scorers: Y. Gervinho 18, B. Bereszyński 40og Subs used: BarillÅ 63 (Hernani), Inglese 63 (Caprari), Siligardi 79 (Gagliolo), Dermaku 79 (Kurtič), Karamoh 82 (Gervinho) Sampdoria (0) 3 Scorers: J. Chabot 48, F. Quagliarella 69, F. Bonazzoli 78 Yellow card: Ekdal 52 Subs used: Bonazzoli 46 (Ramírez), Maroni 46 (Depaoli), Gabbiadini 91 (Quagliarella) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Genoa in play Lecce ................................................................. Brescia (0) 2 Scorers: J. Zmrhal 69, J. Zmrhal 90+3 Yellow card: Ņpalek 14, Torregrossa 89 Subs used: Skrabb 46 (Ņpalek), Martella 63 (Skrabb) SPAL (1) 1 Scorers: B. Dabo 42 Yellow card: Reca 58, Dabo 76 Subs used: Espeto 65 (D'Alessandro), Valoti 87 (Tunjov) Referee: Eugenio Abbattista ................................................................. Fiorentina in play Torino ................................................................. Napoli in play Udinese ................................................................. Roma (21:45) Internazionale ................................................................. Monday, July 20 fixtures (CET/GMT) Juventus v Lazio (2145/1945) Tuesday, July 21 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Bologna (1930/1730) Sassuolo v Milan (2145/1945) Wednesday, July 22 fixtures (CET/GMT) Parma v Napoli (1930/1730) Lecce v Brescia (2145/1945) Internazionale v Fiorentina (2145/1945) Sampdoria v Genoa (2145/1945) Torino v Hellas Verona (2145/1945) SPAL v Roma (2145/1945) Thursday, July 23 fixtures (CET/GMT) Udinese v Juventus (1930/1730) Lazio v Cagliari (2145/1945) Friday, July 24 fixtures (CET/GMT) Milan v Atalanta (2145/1945)