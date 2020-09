UPDATE 2-Serie A Summaries

Sep 4 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Grêmio (0) 1 Scorers: Pepê 78 Yellow card: Lucas Silva 11 Subs used: Jean Pyerre 37 (Lucas Silva), Pepê 46 (Bruno Cortez), Isaque 64 (Thiago Neves), Robinho 76 (Alisson) Sport Recife (1) 2 Scorers: Patric 5, Iago Maidana 74pen Yellow card: Luciano 46, Ronaldo 47, Luan Polli 83, Barcia 90, Betinho 97 Subs used: Mugni 46 (Gómez), Barcia 46 (Elton), Lucas Venuto 76 (Marquinhos), Marcão 80 (Ronaldo), Chico 88 (Luciano) Referee: Dyorgines José Padovani Andrade ................................................................. Atlético Mineiro (2) 3 Scorers: A. Franco 35, A. Franco 45, Jair 59 Subs used: Marquinhos 65 (Keno), Marrony 80 (Eduardo Sasha), Guga 81 (Hyoran), Savarino 81 (Jair), Fábio Santos 87 (Guilherme Arana) São Paulo (0) 0 Subs used: Vitor Bueno 46 (Gabriel), Igor Gomes 54 (Hernanes), Brenner 54 (Paulinho Boia), Jonas Toró 77 (Pablo) Referee: Jean Pierre Goncalves Lima ................................................................. Saturday, September 5 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Fortaleza (1700/2000) Corinthians v Botafogo (1900/2200) Ceará v Santos (2100/0000) Sunday, September 6 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Palmeiras (1100/1400) São Paulo v Fluminense (1600/1900) Internacional v Bahia (1600/1900) Vasco da Gama v Athletico Paranaense (1800/2100) Atlético GO v Grêmio (1900/2200) Sport Recife v Goiás (2030/2330) Coritiba v Atlético Mineiro (2030/2330)