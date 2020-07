UPDATE 2-Serie A Summaries

Jul 11 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Lazio (1) 1 Scorers: Luis Alberto 33 Yellow card: Parolo 23, Immobile 42, Bastos 75, Lucas Leiva 85 Subs used: Jony 46 (Lukaku), Cataldi 61 (Caicedo), Lucas Leiva 67 (Milinković-Savić), Vavro 83 (Ş. Radu), Adekanye 83 (Luis Alberto) Sassuolo (0) 2 Scorers: G. Raspadori 52, F. Caputo 90+1 Yellow card: Müldür 51, Ferrari 83 Subs used: Caputo 46 (Traorè), Müldür 46 (Toljan), Haraslín 68 (Đuričić), Rogério 79 (Boga), Magnani 89 (Raspadori) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Brescia (0) 0 Yellow card: Tonali 9 Subs used: Dessena 46 (Ndoj), Zmrhal 46 (Skrabb), Donnarumma 58 (Bjarnason), Ghezzi 78 (Ņpalek), Semprini 86 (Mangraviti) Roma (0) 3 Scorers: F. Fazio 48, N. Kalinić 62, N. Zaniolo 74 Yellow card: Bruno Peres 61, Perotti 86 Subs used: Gonzalo Villar 67 (Carles Pérez), Zaniolo 67 (Pellegrini), Perotti 67 (Veretout), Džeko 77 (Kalinić), Spinazzola 81 (Mancini) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Juventus (21:45) Atalanta ................................................................. Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Genoa v SPAL (1715/1515) Parma v Bologna (1930/1730) Fiorentina v Hellas Verona (1930/1730) Cagliari v Lecce (1930/1730) Udinese v Sampdoria (1930/1730) Napoli v Milan (2145/1945) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Torino (2145/1945) Tuesday, July 14 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Brescia (2145/1945) Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Sampdoria v Cagliari (1930/1730) Bologna v Napoli (1930/1730) Milan v Parma (1930/1730) Lecce v Fiorentina (2145/1945) Roma v Hellas Verona (2145/1945) Sassuolo v Juventus (2145/1945) Udinese v Lazio (2145/1945) Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Torino v Genoa (1930/1730) SPAL v Internazionale (2145/1945)