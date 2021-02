Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Fiorentina (0) 0 Yellow card: Amrabat 60, Martínez 75, Pulgar 81 Subs used: Kouamé 46 (Borja Valero), Malcuit 73 (Venuti), Kokorin 73 (Vlahović), Pulgar 74 (Eysseric), Barreca 82 (Biraghi) Internazionale (1) 2 Scorers: N. Barella 31, I. Perišić 52 Yellow card: Perišić 42 Subs used: Gagliardini 46 (Vidal), Martínez 62 (Sánchez), Darmian 80 (Perišić), Pinamonti 89 (Lukaku) Referee: Federico La Penna ................................................................. Saturday, February 6 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Spezia (1500/1400) Atalanta v Torino (1500/1400) Juventus v Roma (1800/1700) Genoa v Napoli (2045/1945) Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Benevento v Sampdoria (1230/1130) Milan v Crotone (1500/1400) Udinese v Hellas Verona (1500/1400) Parma v Bologna (1800/1700) Lazio v Cagliari (2045/1945)