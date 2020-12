UPDATE 2-Serie A Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Atlético GO (1) 2 Scorers: Wellington Rato 43, Jean 87pen Yellow card: Ze Roberto 68, Roberson 93 Subs used: Danilo 68 (Gustavo Ferrareis), Roberson 69 (Ze Roberto), Janderson 81 (Wellington Rato), Oliveira 84 (Chico) Fluminense (0) 1 Scorers: Felippe Cardoso 90+3 Yellow card: Húdson 70, Lucca 78, Ganso 90, Pacheco 91 Subs used: Matheus Ferraz 30 (Luccas Claro), Pacheco 46 (Araújo), Lucca 72 (Yuri), Ganso 85 (Nenê), Felippe Cardoso 86 (Marcos Paulo) Referee: Rodrigo D'Alonso Ferreira ................................................................. São Paulo (1) 3 Scorers: Igor Gomes 25, Gabriel 83, Jonas Toró 90+1 Yellow card: Tchê Tchê 68, Bruno Alves 70 Subs used: Vitor Bueno 80 (Tchê Tchê), Pablo 84 (Brenner), Jonas Toró 89 (Igor Gomes), Hernanes 89 (Gabriel) Atlético Mineiro (0) 0 Yellow card: Igor Rabello 42, Allan 68, Allan 75 (2nd) Subs used: Franco 46 (Igor Rabello), Eduardo Sasha 66 (Calebe), Zaracho 78 (Savarino), Marrony 84 (Vargas), Nathan 84 (Keno) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Grêmio (1900/2200) Coritiba v Botafogo (2100/0000) Internacional v Palmeiras (2100/0000) Sunday, December 20 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Athletico Paranaense (1600/1900) Flamengo v Bahia (1815/2115) Fortaleza v Ceará (2030/2330) Monday, December 21 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Goiás (2000/2300)